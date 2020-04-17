Магазин секс-игрушек жертвует свой запас медицинских товаров больницам

Американский магазин секс-игрушек SexToyDistributing жертвует свой запас медицинских товаров местным больницам.

Отдадут медикам тысячу масок, лицевых щитков и перчаток.

— Перчатки, которые используют в фетиш-играх, были на нашем складе. Остальное пришло из нашей зарубежной фабрики, — говорит представитель компании Ари Сусс.

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Сусс объяснил, что существует много секс-игр, для которых требуются клизмы, перчатки, униформа, электроды, аппараты для измерения кровяного давления и термометры.

— Некоторые из них сейчас пользуются большим спросом, и мы рады помочь, — сказал он.

Как писали Факты ICTV, основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом Covid-19.

Источник: Vice