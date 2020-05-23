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Факты / Происшествия

В Москве мужчина захватил отделение банка. Полиция взяла его штурмом

В Москве полиция задержала мужчину, захватившего заложников в отделении банка.

Спецназовцы взяли здание банка штурмом.

У мужчины не выявили взрывного устройства — у него был муляж бомбы. Во время задержания никто не пострадал.

Грабитель зашел в отделение в костюме сотрудника службы доставки Delivery Club.

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По одной версии, захватчик требовал крупную сумму денег, по другой — требовал ”правды”.

По предварительной информации у него были долги по кредитам.

Напомним, на поминках в России сын умершей едва не лишился жизни, когда в него выстрелил человек его сестры.

К счастью, стрелок не попал из ружья у мужчину, который специально приехал на похороны матери.

Видео: МБХ

Источник: Медуза

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