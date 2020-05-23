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Факти / Надзвичайні події

У Москві чоловік захопив відділення банку. Поліція взяла його штурмом

У Москві поліція затримала чоловіка, який захопив заручників у відділенні банку.

Спецназівці взяли будівлю банку штурмом.

У чоловіка не виявили вибухового пристрою – у нього був муляж бомби. Під час затримання ніхто не постраждав.

Грабіжник зайшов у відділення у костюмі співробітника служби доставки Delivery Club.

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За однією версією, загарбник вимагав велику суму грошей, за іншою – вимагав ”правди”.

За попередньою інформацією у нього були борги по кредитах.

Нагадаємо, на поминках у Росії син померлої ледь не позбувся життя, коли у нього вистрілив чоловік його сестри.

На щастя, стрілець не влучив із рушниці в чоловіка, який спеціально приїхав на похорон матері.

Відео: МБХ

Джерело: Медуза

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