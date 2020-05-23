У Москві чоловік захопив відділення банку. Поліція взяла його штурмом

У Москві поліція затримала чоловіка, який захопив заручників у відділенні банку.

Спецназівці взяли будівлю банку штурмом.

У чоловіка не виявили вибухового пристрою – у нього був муляж бомби. Під час затримання ніхто не постраждав.

Грабіжник зайшов у відділення у костюмі співробітника служби доставки Delivery Club.

Вот так выглядел штурм отделения Альфа-Банка на Земляном Валу. Захватчик задержан. У мужчины при себе был только муляж. Сейчас в здании работают взрывотехникиhttps://t.co/YXjUGEmnnE pic.twitter.com/WbVUylbq2O — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 23, 2020

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За однією версією, загарбник вимагав велику суму грошей, за іншою – вимагав ”правди”.

Захват преступника из Альфа-банка в прямом эфире. Повязали прямо в онлайне. такой контент зарубили( pic.twitter.com/cUGQKXUmBK — Mash (@mash_breaking) May 23, 2020

За попередньою інформацією у нього були борги по кредитах.

Нагадаємо, на поминках у Росії син померлої ледь не позбувся життя, коли у нього вистрілив чоловік його сестри.

На щастя, стрілець не влучив із рушниці в чоловіка, який спеціально приїхав на похорон матері.

Відео: МБХ