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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 24 мая

По состоянию на 24 мая в мире коронавирусом заразились 5 311 624 человека, скончались — 342 105.

В каких странах больше всего людей заразились Сovid-19:

  • США — 1 622 670.
  • Бразилия — 347 398.
  • Россия — 335 882.
  • Великобритания — 258 504.
  • Испания — 235 290.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где смертность от коронавируса выше всего:

  • США — 97 087.
  • Великобритания — 36 757.
  • Италия — 32 735.
  • Испания — 28 678.
  • Франция — 28 218.
  • Бразилия — 22 013.

Где смягчили карантин

Италия разрешила своим гражданам ходить к родственникам, но только в своем регионе. Работа итальянских аэропортов будет возобновлена с 3 июня.

Германия открыла рестораны и большие магазины. Франция также разрешила посещение магазинов и кафе, а кроме того, пустила учеников средних школ за парты. При этом необходимо будет придерживаться всех санитарных условий.

Также школы заработают в Швейцарии, граждане смогут выходить на улицу без масок. В Греции туристический сезон открывается с 15 июня.

Напомним, количество заражений коронавирусом в Украине по состоянию на 23 мая выросло на 432 случая. Всего в стране подтверждены 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 — умерли.

Источник: Университет Джонса Хопкинса

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