По состоянию на 24 мая в мире коронавирусом заразились 5 311 624 человека, скончались — 342 105.
В каких странах больше всего людей заразились Сovid-19:
- США — 1 622 670.
- Бразилия — 347 398.
- Россия — 335 882.
- Великобритания — 258 504.
- Испания — 235 290.
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Где смертность от коронавируса выше всего:
- США — 97 087.
- Великобритания — 36 757.
- Италия — 32 735.
- Испания — 28 678.
- Франция — 28 218.
- Бразилия — 22 013.
Где смягчили карантин
Италия разрешила своим гражданам ходить к родственникам, но только в своем регионе. Работа итальянских аэропортов будет возобновлена с 3 июня.
Германия открыла рестораны и большие магазины. Франция также разрешила посещение магазинов и кафе, а кроме того, пустила учеников средних школ за парты. При этом необходимо будет придерживаться всех санитарных условий.
Также школы заработают в Швейцарии, граждане смогут выходить на улицу без масок. В Греции туристический сезон открывается с 15 июня.
Напомним, количество заражений коронавирусом в Украине по состоянию на 23 мая выросло на 432 случая. Всего в стране подтверждены 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 — умерли.
Источник: Университет Джонса Хопкинса