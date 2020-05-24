Станом на 24 травня у світі коронавірусом заразилися 5 311 624 людини, померли – 342 105.

В яких країнах найбільше людей заразилися Сovid-19:

США – 1 622 670.

Бразилія – ​​347 398.

Росія – 335 882.

Велика Британія – 258 504.

Іспанія – 235 290.

Де смертність від коронавірусу вище всього:

США – 97 087.

Велика Британія – 36 757.

Італія – ​​32 735.

Іспанія – 28 678.

Франція – 28 218.

Бразилія – ​​22 013.

Де пом’якшили карантин

Італія дозволила своїм громадянам ходити до родичів, але тільки в своєму регіоні. Робота італійських аеропортів буде відновленв з 3 червня.

Німеччина відкрила ресторани і великі магазини. Франція також дозволила відвідування магазинів і кафе, а крім того, пустила учнів середніх шкіл за парти. Водночас необхідно буде дотримуватися всіх санітарних умов.

Також школи запрацюють у Швейцарії, громадяни зможуть виходити на вулицю без масок. У Греції туристичний сезон відкривається з 15 червня.

Нагадаємо, кількість інфікувань коронавірусом в Україні станом на 23 травня зросла на 432 випадки. Загалом у країні підтверджено 20 580 випадків Covid-19, із них 6 929 осіб одужали, 605 – померли.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса