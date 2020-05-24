Станом на 24 травня у світі коронавірусом заразилися 5 311 624 людини, померли – 342 105.
В яких країнах найбільше людей заразилися Сovid-19:
США – 1 622 670.
Бразилія – 347 398.
Росія – 335 882.
Велика Британія – 258 504.
Іспанія – 235 290.
Де смертність від коронавірусу вище всього:
США – 97 087.
Велика Британія – 36 757.
Італія – 32 735.
Іспанія – 28 678.
Франція – 28 218.
Бразилія – 22 013.
Де пом’якшили карантин
Італія дозволила своїм громадянам ходити до родичів, але тільки в своєму регіоні. Робота італійських аеропортів буде відновленв з 3 червня.
Німеччина відкрила ресторани і великі магазини. Франція також дозволила відвідування магазинів і кафе, а крім того, пустила учнів середніх шкіл за парти. Водночас необхідно буде дотримуватися всіх санітарних умов.
Також школи запрацюють у Швейцарії, громадяни зможуть виходити на вулицю без масок. У Греції туристичний сезон відкривається з 15 червня.
Нагадаємо, кількість інфікувань коронавірусом в Україні станом на 23 травня зросла на 432 випадки. Загалом у країні підтверджено 20 580 випадків Covid-19, із них 6 929 осіб одужали, 605 – померли.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса