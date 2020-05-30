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Факты / Мир

В Чехии двух граждан будут судить за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков

В Чехии двух граждан будут судить за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе.

В частности, обвинение гражданам Чехии и Беларуси выдвинули по статье 311 Уголовного кодекса страны — террористическое нападение.

Им обоим грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Из текста сообщений, которое обнародовала Высшая прокуратура в Праге, следует, что оба мужчины воевали на востоке Украины на стороне российских боевиков в 2014-2016 годах.

К слову, сейчас боевики на Донбассе укрепляются и подтягивают тяжелую технику. Российские оккупационные войска также все чаще стали использовать противопехотные мины ПОМ-2, осколки от которых уничтожают все в радиусе семи метров.

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