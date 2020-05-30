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Факти / Світ

У Чехії двох громадян судитимуть за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків

У Чехії двох громадян судитимуть за участь у бойових діях проти України на Донбасі.

Зокрема, обвинувачення громадянам Чехії та Білорусі висунули за статтею 311 Кримінального кодексу країни − терористичний напад.

Їм обом загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 20 років.

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З тексту повідомленя, яке оприлюднила Вища прокуратура у Празі, випливає, що обоє чоловіків воювали на сході України на боці російських бойовиків у 2014-2016 роках.

До слова, наразі бойовики на Донбасі укріплюються та підтягують важку техніку. Російські окупаційні війська також все частіше почали використовувати протипіхотні міни ПОМ-2, осколки від яких знищують все в радіусі семи метрів.

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