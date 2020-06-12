Пошла в лес одна. Полиция Таиланда озвучила версию гибели украинской журналистки

В Таиланде журналистка Ольга Фролова совершила самоубийство. Близкие женщины не причастны к его смерти — к такому выводу пришла полиция острова Кох Самуи.

Правоохранители сначала подозревали, что Ольга была убита, а ее тело пытались скрыть.

— Судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти, а следователи нашли вещи, которые женщина оставила в торговом центре до того, как исчезла, — говорится в материале.

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Реакция семьи

Также полицейские утверждают, что нет никаких доказательств нападения, нанесения ударов или асфиксии.

Ее парень и бывший муж на допросах говорили, что женщина страдала глубокой депрессией. Поэтому в полиции считают наиболее вероятной версию самоубийство.

Муж погибшей Дмитрий Фролов сказал, что сейчас полиция работает должным образом.

Полицейские проанализировалм записи камер видеонаблюдения и установилаи, что оставив арендованный мотоцикл в магазине, Фролова направилась в лес.

Все это время рядом с ней никого не было.

Смерть Ольги Фроловой

7 июня во Таиланде нашли изуродованное тело журналистки Ольги Фроловой. Она исчезла из дома 25 мая.

Ее муж Дмитрий Фролов рассказал, что смог узнать жену только за личными вещами, поскольку лица и тела уже сильно пострадали.

Последние шесть лет Фроловы проживали там.

Источник: Khaosod English