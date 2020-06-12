Пішла у ліс одна. Поліція Таїланду озвучила версію загибелі української журналістки

У Таїланді журналістка Ольга Фролова вчинила самогубство. Близькі жінки не причетні до її смерті. До такого висновку прийшла поліція острова Кох Самуї.

Правоохоронці спочатку підозрювали, що Ольга була убита, а її тіло намагалися сховати.

– Судмедексперти не виявили ознак насильницької смерті, а слідчі знайшли речі, які жінка залишила в торговому центрі до того, як зникла, – йдеться в матеріалі.

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Реакція родини

Також поліцейські стверджують, що немає ніяких доказів нападу, нанесення ударів або асфіксії.

Її хлопець і колишній чоловік на допитах говорили, що жінка страждала глибокою депресією. Тому в поліції вважають найбільш вірогідною версію самогубство.

Чоловік загиблої Дмитро Фролов заявив, що нині поліція працює належним чином.

Поліцейські проаналізували записи камер відеоспостереження і встановили, що залишивши орендований мотоцикл в магазині, Фролова попрямувала до лісу.

Весь цей час поруч з нею нікого не було.

Смерть Ольги Фролової

7 червня у Таїланді знайшли понівечене тіло журналістки Ольги Фролової. Вона зникла з дому 25 травня.

Її чоловік Дмитро Фролов розповів, що зміг пізнати дружину лише за особистими речами, оскільки обличчя та тіло вже сильно постраждали.

Останні шість років Фролови проживала там.

Джерело: Khaosod English