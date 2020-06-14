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У Туреччині стався потужний землетрус, є постраждалі

У Туреччині в провінції Бінгель стався потужний землетрус магнітудою 5,7.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксували в місті Карлиова, а також у прилеглих районах.

За словами губернатора провінції Бінгель Кадира Екінджі, внаслідок землетрусу пошкоджена оглядова вежа. Також пораненя отримал троє співробітників служби безпеки об’єкта.

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Міністр навколишнього середовища та містобудування Туреччини Мурат Курум повідомив, що в район надзвичайної ситуації спрямували команди рятувальників. Влада уважно відстежують ситуацію.

Землетрус у Туреччині амплітудою 5,7 фіксують вже не вперше. В лютому 2020 року поштовхи зафіксували у турецькій провінції Ван, неподалік кордону з Іраном.

Тоді землетрус забрав життя 8 людей, 3 з яких – діти. Ще 21 особа отримала поранення. Також постраждали десятки гірських сіл.

Джерело: Анадолу

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