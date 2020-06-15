В Америке мужчина в жару оставил двух детей в автомобиле в 30-градусную жару и ушел спать домой.

Житель американского города Талса в штате Оклахома Дастин Ли Деннис поехал в магазин вместе с детьми. Вернувшись домой, он оставил детей в авто, а сам ушел.

Через несколько часов американец вспомнил о них, но нашел уже мертвыми.

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31-летний мужчина находился дома около пяти часов и только через это время начал поиски 4-летней дочери Теган и 3-летнего сына Райана.

После того, как Дастин Ли Деннис нашел детей в машине, он вызвал скорую помощь, однако спасти их не удалось. Сейчас причина смерти еще устанавливается.

Полицейские выдвинули мужчине обвинение в убийстве второй степени и арестовали. Отцу грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.







В США отец запер детей в машине в 30-градусную жару и ушел спать — они умерли / 2 фотографии

Смертельные случаи в США

В начале июня в штате Миссури 7-летний и 6-летний мальчики угнали автомобиль у своей бабушки, чтобы покататься.

7-летний ребенок не справился с управлением и на большой скорости выехал на поле, а затем на проселок. Авто подбросило в воздух, оно врезалось в ограждение, перевернулось, протаранив дерево и загорелось.

Оба мальчика погибли на месте событий.

Источник: Fox23

Фото: Fox23