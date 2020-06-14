PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Представился бойцом UFC: в США пьяный мужчина расстрелял 8 человек

В Сан-Антонио, Техас, мужчина пытался попасть в бар. Из-за явных признаков алкогольного опьянения охрана отказала ему во входе.

В ответ на это мужчина достал винтовку и восемь раз выстрелил в находящихся рядом людей.

— Он подошел к своей машине, вытащил длинную винтовку и прошел с ней через улицу. Перед тем, как начать стрелять, он закричал:

Ты знаешь, кто я?! Я боец UFC из Калифорнии!- рассказал начальник полицейского управления Сан-Антонио Уильям Макманус.

Ранения получили трое мужчин и пять женщин в возрасте от 23 до 41 года. К счастью, все они оказались не смертельными.

Читайте: В Москве парень расстрелял своего любовника и его мать (18+)

На данный момент стрелок остается на свободе.

Расстрел в Пакистане 

Недавно в Пакистане полиция арестовала мужчину за убийство двух сестер — 16 и 18 лет.

Причиной стало то, что видео, на котором девушки целуются с мужчиной, обрело популярность в соцсетях, а подобное поведение для некоторых регионов Пакистана считается неприемлемым.

Источник: NYT

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка