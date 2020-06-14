В Сан-Антонио, Техас, мужчина пытался попасть в бар. Из-за явных признаков алкогольного опьянения охрана отказала ему во входе.

В ответ на это мужчина достал винтовку и восемь раз выстрелил в находящихся рядом людей.

— Он подошел к своей машине, вытащил длинную винтовку и прошел с ней через улицу. Перед тем, как начать стрелять, он закричал: Ты знаешь, кто я?! Я боец UFC из Калифорнии!- рассказал начальник полицейского управления Сан-Антонио Уильям Макманус.

Ранения получили трое мужчин и пять женщин в возрасте от 23 до 41 года. К счастью, все они оказались не смертельными.

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На данный момент стрелок остается на свободе.

Расстрел в Пакистане

Недавно в Пакистане полиция арестовала мужчину за убийство двух сестер — 16 и 18 лет.

Причиной стало то, что видео, на котором девушки целуются с мужчиной, обрело популярность в соцсетях, а подобное поведение для некоторых регионов Пакистана считается неприемлемым.