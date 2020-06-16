КНДР взорвала офис в демилитаризованной зоне, через который проходила связь с Южной Кореей.

Четырехэтажное здание, которое расположено в городе Кэсон на северокорейской стороне, было полностью разрушено мощным взрывом.

Сверху над границей виднелся столб черного дыма, поднимающегося над участком.

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По данным Министерства объединения Южной Кореи, отдел связи закрыли с 30 января из-за пандемии коронавируса. С тех пор сотрудников не было в офисе.

Решение уничтожить офис Северная Корея приняла как ответ на группу перебежчиков, которые использовали воздушные шары для отправки антисеверокорейских открыток на север от демилитаризованной зоны.

Также сегодня армия Северной Кореи предупредила, что готова войти в демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.