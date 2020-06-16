КНДР хочет ввести войска в демилитаризованную зону

Армия Северной Кореи предупредила, что готова войти в демилитаризованную зону, которая разделяет две Кореи.

Эта угроза частично объясняется тем, что группы перебежчиков на юге посылают пропагандистские материалы на север.

Во вторник северокорейские военные заявили, что изучают план действий, чтобы армия перешла в демилитаризованные зоны.

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Генеральный штаб заявил, что он находится в состоянии повышенной готовности и готов быстро и основательно выполнить любые решения правительства.

На выходных сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чжон сказала, что приказала армии подготовиться к этому шагу.

Что такое демилитаризованная зона

Северная и Южная Корея разделены так называемой демилитаризованной зоной — буфером вдоль границы, которая разделяла две страны после войны в Корее в 1950-х годах.

На протяжении десятилетий здесь происходили периодические перестрелки, побеги северокорейских солдат и мирные переговоры для ослабления напряженности. С юга это даже туристическое направление.