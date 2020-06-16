КНДР підірвала офіс у демілітаризованій зоні, через який проходив зв’язок з Південною Кореєю.

Чотириповерхова будівля, що розташована в місті Кесон на північнокорейській стороні, була повністю зруйновано потужним вибухом.

Зверху над кордоном виднівся стовп чорного диму, що піднімається над ділянкою.

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За даними Міністерства об’єднання Південної Кореї, відділ зв’язку закрили з 30 січня через пандемію коронавірусу. Відтоді співробітників не було в офісі.

Рішення знищити офіс Північна Корея ухвалила як відповідь на групу перебіжчиків, які використовували повітряні кулі для відправлення антипівнічнокорейських листівок на північ від демілітаризованої зони.

Також сьогодні армія Північної Кореї попередила, що готова увійти в демілітаризовану зону, яка розділяє дві Кореї.