В Германии планируют запретить массовые мероприятия до октября

В Германии могут запретить массовые мероприятия минимум до октября 2020 года.

Любые мероприятия, такие как: городские, уличные, военные, праздничные, где собирается всегда большое количество людей, остаются под запретом как минимум до конца октября 2020 года.

Обычные школьные занятия планируют возобновить уже после летних каникул, если ситуация с коронавирусом не будет усугубляться.

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По состоянию на 17 июня в Германии зафиксировали 188 474 случая коронавируса. От болезни вылечились 173 563 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 844 человека.

Сейчас Германия занимает 11 позицию по количеству заболевших во всем мире.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что с 15 июня отменяется обязательный контроль, который действовал при въезде на территорию страны.

Однако это ослабление не действует для граждан Испании, которые влетают в страну на самолете. Для них меры будут продлены до 21 июня.

Источник: RTL