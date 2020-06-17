У Німеччині планують заборонити масові заходи до жовтня

У Німеччині можуть заборонити масові заходи мінімум до жовтня 2020 року.

Будь-які заходи, такі як: міські, вуличні, військові, святкові, де збирається завжди велика кількість людей, залишаються під забороною як мінімум до кінця жовтня 2020 року.

Звичайні шкільні заняття планують відновити вже після літніх канікул, якщо ситуація з коронавірусом не посилюватиметься.

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Станом на 17 червня в Німеччині зафіксували 188 474 випадки коронавірусу. Від хвороби вилікувалися 173 563 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 8 844 людини.

Зараз Німеччина займає 11 позицію за кількістю хворих у всьому світі.

Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер заявив, що з 15 червня скасовується обов’язковий контроль, який діяв при в’їзді на територію країни.

Однак це ослаблення не діє для громадян Іспанії, які влітають в країну на літаку. Для них заходи будуть продовжені до 21 червня.

Джерело: RTL