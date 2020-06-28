В Швеции, Финляндии и Норвегии зафиксирован повышенный уровень радиации.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Организацию Договора о запрете ядерных испытаний.

Радиоактивное пятно охватывает юг Швеции и Финляндии. А также Эстонию, Латвию и северо-запад России.

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В то же время, в организации отметили, что такой уровень радиации не представляет опасности для человека.

Источник загрязнения на Ленинградской АЭС?

С высокой вероятностью зарегистрированы выбросы радиации имеют гражданское происхождения.

Источник выбросов радиации расположен на западе России. Однако более точно определить не могут, заявил в Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов.

Тип радионуклидов позволяет выдвинуть предположение, что это может быть повреждение топливного элемента на атомной электростанции.

В РФ в регионе действует Ленинградская АЭС, которая расположена под Санкт-Петербургом. Также есть Кольская АЭС на Кольском полуострове.

В то же время российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность чрезвычайных происшествий на российских станциях.

Кроме России, действующие атомные электростанции также в Финляндии и Швеции.

Взрыв ракеты под Архангельском

8 августа 2019 в результате взрыва ядерной ракеты на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области радиационное облако прошлась по Европе и Азии.

После аварии уровень радиации в Северодвинську превышал норму в 16 раз.

РФ попыталась скрыть последствия взрыва, и заявили, что у них проблем с радиацией не было. Признали факт аварии ракеты только после свитововго огласки.