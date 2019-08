В результате взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области радиационное облако 15 августа задело оккупированный Крым и большую часть Юго-Восточной Украины, а местами даже центральные области.

Согласно данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, облако летало над Украиной в течение четырех дней – с 15 по 18 августа.

Исследователи начали наблюдения с 8 августа.

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa , Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019