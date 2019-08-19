PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Взрыв ракеты на полигоне в РФ: радиационное облако накрыло часть Украины

Из-за взрыва на российском полигоне в Северодвинске радиационное облако накрыло часть территории Украины.

Взрыв ракеты на полигоне в РФ: радиационное облако накрыло часть Украины

В результате взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области радиационное облако 15 августа задело оккупированный Крым и большую часть Юго-Восточной Украины, а местами даже центральные области.

Согласно данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, облако летало над Украиной в течение четырех дней – с 15 по 18 августа.

Исследователи начали наблюдения с 8 августа.

Читайте: Взрыв под Архангельском: в Росатоме признались в испытании нового специзделия

Напомним, 8 августа произошел взрыв под Архангельском в Северодвинске на военном полигоне.

После аварии уровень радиации в Северодвинске превышал норму в 16 раз.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Взрыв на свадьбе в Кабуле: 63 погибших, более 180 пострадавших
Во Франции на пиротехническом шоу произошел взрыв – девять пострадавших
Радиация в Одессе: возможно ли повышение из-за взрыва под Архангельском
Это не Чернобыль, но последствия будут страшными. Реакция экспертов США на взрыв под Северодвинском
Взрыв на полигоне в Северодвинске: уровень радиации был превышен в 16 раз
Россия признала – под Северодвинском взорвался ядерный реактор
Взрыв под Архангелськом: в Росатоме признались в испытании нового специзделия
В России повысился радиационный фон после взрыва на полигоне – СМИ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка