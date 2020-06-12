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Факты / Мир

В Польше три украинки сбежали из самоизоляции — им грозит до 8 лет тюрьмы

В Польше разыскивают трех гражданок Украины, которые сбежали из самоизоляции.

В городе Пшемент, что в Великопольском воеводстве, украинки исчезли, не захотев находиться дома в вынужденной изоляции, потому что у их соседки подтвердили коронавирус.

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По данным польской полиции, женщины из Украины работали на одном из местных предприятий и приехали в Польшу недавно.

— Женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции. Это крайне безответственное поведение, поскольку вполне вероятно, что они также заражены, — отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

По его словам, украинкам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

В конце мая Польша ослабила карантин для сезонных работников из Украины. Заробитчане смогут начать работу без пребывания в самоизоляции 14 дней.

По словам министра сельского хозяйства Яна Кшиштофа Ардановского, таким образом министерство пытается решить нехватку сезонных работников.

Источник: Dziennik

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