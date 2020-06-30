ЕС согласовал список стран, с которыми открывает границу с 1 июля. Украины среди них нет.
Решение принял Совет Европейского Союза.
С 1 июля государства-члены Евросоюза должны открыть границы с 14 странами мира.
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Среди них:
- Алжир;
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Черногория;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Сербия;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай.
Ограничения отменяются для резидентов указанных государств. Поэтому украинцы, которые в них проживают, смогут попасть в Евросоюз.
В то же время открытие границ ЕС для Украины откладывается из-за роста случаев коронавируса.
Список будут пересматривать и обновлять раз в две недели.
Открытие границ ЕС для Украины
Открытие границ ЕС для Украины откладывается из-за роста случаев коронавируса.
Главный критерий — это количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения. Он должен быть от 16 до 20 случаев на 100 тыс. В Украине показатель ныне более 50, заявил президент Владимир Зеленский.
Источник: Совет ЕС