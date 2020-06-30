ЕС согласовал список стран, с которыми открывает границу с 1 июля. Украины среди них нет.

Решение принял Совет Европейского Союза.

С 1 июля государства-члены Евросоюза должны открыть границы с 14 странами мира.

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Среди них:

Алжир;

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Черногория;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сербия;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай.

Ограничения отменяются для резидентов указанных государств. Поэтому украинцы, которые в них проживают, смогут попасть в Евросоюз.

В то же время открытие границ ЕС для Украины откладывается из-за роста случаев коронавируса.

Список будут пересматривать и обновлять раз в две недели.

Открытие границ ЕС для Украины

Открытие границ ЕС для Украины откладывается из-за роста случаев коронавируса.

Главный критерий — это количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения. Он должен быть от 16 до 20 случаев на 100 тыс. В Украине показатель ныне более 50, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Совет ЕС