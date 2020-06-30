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Факты / Мир

Евросоюз утвердил список стран, для которых открывает границу

ЕС согласовал список стран, с которыми открывает границу с 1 июля. Украины среди них нет.

Решение принял Совет Европейского Союза.

С 1 июля государства-члены Евросоюза должны открыть границы с 14 странами мира.

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Среди них:

  • Алжир;
  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Черногория;
  • Марокко;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Сербия;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай.

Ограничения отменяются для резидентов указанных государств.  Поэтому украинцы, которые в них проживают, смогут попасть в Евросоюз.

В то же время открытие границ ЕС для Украины откладывается из-за роста случаев коронавируса.

Список будут пересматривать и обновлять раз в две недели.

Открытие границ ЕС для Украины

Открытие границ ЕС для Украины откладывается из-за роста случаев коронавируса.

Главный критерий — это количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения. Он должен быть от 16 до 20 случаев на 100 тыс. В Украине показатель ныне более 50, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Совет ЕС

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