ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах

Европейская комиссия рекомендует снять ограничения на внутренних границах стран Шенгенской зоны с 15 июня.
Эпидемиологическая ситуация достаточно улучшилась, заявила в четверг член комиссии по внутренним делам Ильва Йохансон.
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Открытие границ ЕС
В то же время Еврокомиссия рекомендует продлить закрытия внешних границ ЕС до 30 июня.
Она указала на три критерия, которые будут учитываться при снятии ограничений на внешних границах:
- решение об отмене таких ограничений для конкретной страны должна основываться на эпидемиологической ситуации у соседей;
- способности обеспечить применение мер сдерживания распространения вируса во время поездок;
- взаимности отмены конкретной страной ограничений на поездки в ЕС.
Решение об отмене ограничений на поездки будут касаться не граждан ЕС, проживающих в конкретной стране, а лиц, не являющихся гражданами государств Евросоюза.
Для третьих стран, в отношении которых действуют временные ограничения, Еврокомиссия предлагает расширить категории тех, кому разрешено поездки.
Словакия открылась для Украины
С 10 июня из Украины в Словакию смогут попасть лица с постоянным или временным видом на жительство на ее территории.
Разрешение на проезд получают те, у кого есть справка о тесте на Covid-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках. Он должен быть сделан не позднее, чем за 96 часов до момента въезда.
Также разрешается транзитный проезд через территорию Словацкой Республики.