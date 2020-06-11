ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах

Европейская комиссия рекомендует снять ограничения на внутренних границах стран Шенгенской зоны с 15 июня.

Эпидемиологическая ситуация достаточно улучшилась, заявила в четверг член комиссии по внутренним делам Ильва Йохансон.

Читайте: Польша открывает внутренние границы с ЕС — премьер назвал дату

Открытие границ ЕС

В то же время Еврокомиссия рекомендует продлить закрытия внешних границ ЕС до 30 июня.

Она указала на три критерия, которые будут учитываться при снятии ограничений на внешних границах:

решение об отмене таких ограничений для конкретной страны должна основываться на эпидемиологической ситуации у соседей;

способности обеспечить применение мер сдерживания распространения вируса во время поездок;

взаимности отмены конкретной страной ограничений на поездки в ЕС.

Решение об отмене ограничений на поездки будут касаться не граждан ЕС, проживающих в конкретной стране, а лиц, не являющихся гражданами государств Евросоюза.

Для третьих стран, в отношении которых действуют временные ограничения, Еврокомиссия предлагает расширить категории тех, кому разрешено поездки.

Словакия открылась для Украины

С 10 июня из Украины в Словакию смогут попасть лица с постоянным или временным видом на жительство на ее территории.

Разрешение на проезд получают те, у кого есть справка о тесте на Covid-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках. Он должен быть сделан не позднее, чем за 96 часов до момента въезда.

Также разрешается транзитный проезд через территорию Словацкой Республики.