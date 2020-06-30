Грозит новая пандемия: в Китае появился новый вид свиного гриппа

В Китае появился новый вид свиного гриппа G4. Он похож на вирус H1N1, из-за которого в 2009 году была пандемия.

По словам ученых, несмотря на то, что этот вирус легко переносится, все еще нет доказательств передачи от человека к человеку.

Исследования показали, что G4 способен легко адаптироваться в среде и заражать людей.

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На протяжении семи лет ученые брали 30 000 носовых мазков у свиней в 10 провинциях Китая и в ветеринарных больницах. Выяснилось, что из 179 штаммов вируса свиного гриппа G4 был доминирующим.

Результаты различных экспериментов показали, что такой вирус способен вызвать более серьезные симптомы, чем другие вирусы.

Испытания также показали, что любой иммунитет, который люди получают от воздействия сезонного гриппа, не защищает полностью от G4.

По словам ученых, инфицированы этим гриппом были 10,4% сотрудников ферм. Сейчас во всем мире может быть 4,4% населения подвергнуты воздействию патогена.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус Covid-19 в десять раз смертоноснее, чем свиной грипп.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, вспышки болезни набирают обороты очень быстро, а вот остановить их становится гораздо труднее.