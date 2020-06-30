Загрожує нова пандемія: в Китаї з’явився новий вид свинячого грипу

У Китаї з’явився новий вид свинячого грипу G4. Він схожий на вірус H1N1, через якого в 2009 році була пандемія.

За словами вчених, незважаючи на те, що цей вірус легко переноситься, все ще немає доказів передачі від людини до людини.

Дослідження показали, що G4 здатний легко адаптуватися в середовищі і заражати людей.

Читайте: Часник, промивання носа та ультрафіолетова лампа – 14 міфів про коронавірус

Протягом семи років вчені брали 30 000 носових мазків у свиней в 10 провінціях Китаю і в ветеринарних лікарнях. З’ясувалося, що з 179 штамів вірусу свинячого грипу G4 був домінуючим.

Результати різних експериментів показали, що такий вірус здатний викликати серйозніші симптоми, ніж інші віруси.

Випробування також показали, що будь-який імунітет, який люди отримують від впливу сезонного грипу, не захищає повністю від G4.

За словами вчених, інфіковані цим грипом були 10,4% співробітників ферм. Зараз у всьому світі може бути 4,4% населення підданих впливу патогена.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що коронавірус Covid-19 у десять разів смертоносніший, ніж свинячий грип.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, спалахи хвороби набирають обертів дуже швидко, а от зупинити їх стає набагато важче.