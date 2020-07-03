В турецком городе Диярбакыр, что на юго-востоке страны, прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков.
В здании фабрики в момент происшествия находились 150-200 человек. Не менее 50 человек доставлены в больницы с ранениями и травмами, полученными в результате взрыва. Один человек находится в тяжелом состоянии.
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Телеканал CNN Turk показал в эфире столбы густого черного дыма над ней.
Sakarya’daki korkunç patlamayı görgü tanığı anlattı https://t.co/JBMMVnPyIp pic.twitter.com/sbvAsg9q40
— CNN TÜRK #MaskeniTak (@cnnturk) July 3, 2020
О причинах происшествия пока не сообщается.
Турция и Украина
С 1 июля Турция начала принимать украинских туристов.
Для посещения страны не нужно будет проходить самоизоляцию и тестирование на коронавирус, но необходимо соблюдать противоэпидемические меры безопасности во время авиаперелета.