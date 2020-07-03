PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Взрыв в Турции: десятки человек пострадали на фабрике по производству фейерверков

В турецком городе Диярбакыр, что на юго-востоке страны, прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков.

В здании фабрики в момент происшествия находились 150-200 человек. Не менее 50 человек доставлены в больницы с ранениями и травмами, полученными в результате взрыва. Один человек находится в тяжелом состоянии.

ЧитайтеОбъект ядерной программы — в Иране произошел взрыв на военной базе

Телеканал CNN Turk показал в эфире столбы густого черного дыма над ней.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Турция и Украина

С 1 июля Турция начала принимать украинских туристов.

Для посещения страны не нужно будет проходить самоизоляцию и тестирование на коронавирус, но необходимо соблюдать противоэпидемические меры безопасности во время авиаперелета.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх