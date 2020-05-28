Ученые предупреждают о пожарах “зомби” в Арктике

Спящие “зомби-пожары”, разбросанные по всему арктическому региону — остатки рекордных пожаров прошлого года — могут ожить после необычайно теплой и сухой весны, предупредили ученые.

— Мы видели спутниковые наблюдения за активными пожарами, которые намекают на то, что зомби-пожары могут возобновиться, — сказал старший ученый и эксперт по лесным пожарам в Службе атмосферного мониторинга Коперник ЕС Марк Паррингтон.

Горячие точки, которые еще не подтверждены наземными измерениями, особенно сосредоточены в районах, которые сгорели прошлым летом.

2019 год ознаменовался беспрецедентными по масштабу и продолжительности пожарами на больших участках Сибири и Аляски.

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В июне — самом жарком за всю историю наблюдений за 150 лет — предположительно выбросы в атмосферу составили 50 млн тонн CO2, что эквивалентно годовым выбросам в Швеции.

Напомним, 15 апреля спасатели ГСЧС полностью ликвидировали очаги пожаров возле Припяти и Чернобыля в зоне отчуждения ЧАЭС.