Пожежі в Сибіру в 2019 році тривали з червня до вересня і набули дуже масштабного характеру.

Загоряння сконцентрувалися в Якутії, Красноярському краї, Іркутській області та Бурятії.

Пожежі стали одними з наймасштабніших за останні 20 років, а площа, яку охопив вогонь, перевищила 5 млн гектарів тільки до початку серпня, а в загальному склала майже 15 млн гектарів.

Причиною такої катастрофи стала спека і аномально висока температура для регіону.

У 2020 році ситуація з лісовими пожежами в Сибіру почала повторюватися – вогонь знову охоплює великі території.

У червні 2020 року Сибір охопила друга хвиля лісових пожеж. Станом на початок липня, вогонь охопив вже понад 3 млн гектарів.

Уже зараз пожежі 2020 року побили рекорд з викиду вуглекислого газу в атмосферу пожеж у 2019 році.

У Красноярському краї і Іркутській області вже ввели режим надзвичайної ситуації в лісах.

Уряд красноярського краю заявляє, що основна частина пожеж сконцентрована у важкодоступних територіях, однак у них вже є напоготові тисяча осіб для боротьби з вогнем.

Комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуації (КНС) аналізувала ситуацію і протягом усього червня наполягала на недоцільності гасіння частини лісових пожеж.

Однак всі документи у цій справі опублікували разом лише 29 червня.

Так, КНС стверджує, що витрати складуть понад 32 млн рублів, а шкода – 0 рублів.

Аналогічна ситуація була рік тому, коли пожежі в Сибіру було “економічно не вигідно гасити”.

Нещодавно науковий співробітник Європейської системи моніторингу атмосфери Copernicus Марк Паддінгтон оприлюднив дані, що смогу від лісових пожеж в Сибіру може дійти і до Північного полюса.

A long smoke plume from #Siberia #wildfires was predicted to reach the North Pole in forecasts of aerosol optical depth & total column carbon monoxide initialized at 00z on 1 July 2020 from the #Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://t.co/rZyxBH5Ae7 #ArcticFires pic.twitter.com/5Q3upD31Cl

— Mark Parrington (@m_parrington) July 2, 2020