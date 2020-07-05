Пожежі в Сибіру в 2019 році тривали з червня до вересня і набули дуже масштабного характеру.
Загоряння сконцентрувалися в Якутії, Красноярському краї, Іркутській області та Бурятії.
Пожежі стали одними з наймасштабніших за останні 20 років, а площа, яку охопив вогонь, перевищила 5 млн гектарів тільки до початку серпня, а в загальному склала майже 15 млн гектарів.
Причиною такої катастрофи стала спека і аномально висока температура для регіону.
У 2020 році ситуація з лісовими пожежами в Сибіру почала повторюватися – вогонь знову охоплює великі території.
Що відбувається в регіоні зараз, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Друга хвиля пожеж
У червні 2020 року Сибір охопила друга хвиля лісових пожеж. Станом на початок липня, вогонь охопив вже понад 3 млн гектарів.
Уже зараз пожежі 2020 року побили рекорд з викиду вуглекислого газу в атмосферу пожеж у 2019 році.
У Красноярському краї і Іркутській області вже ввели режим надзвичайної ситуації в лісах.
Уряд красноярського краю заявляє, що основна частина пожеж сконцентрована у важкодоступних територіях, однак у них вже є напоготові тисяча осіб для боротьби з вогнем.
Чому пожежі не гасять
Комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуації (КНС) аналізувала ситуацію і протягом усього червня наполягала на недоцільності гасіння частини лісових пожеж.
Однак всі документи у цій справі опублікували разом лише 29 червня.
– З огляду на відсутність загрози переходу пожежі на населені пункти …, а також перевищення прогнозованих витрат на гасіння лісової пожежі, над розміром прогнозованого шкоди, … комісія вирішила припинити роботи з гасіння лісової пожежі, – зазначено в рішенні комісії.
Так, КНС стверджує, що витрати складуть понад 32 млн рублів, а шкода – 0 рублів.
Аналогічна ситуація була рік тому, коли пожежі в Сибіру було “економічно не вигідно гасити”.
Що кажуть експерти
Нещодавно науковий співробітник Європейської системи моніторингу атмосфери Copernicus Марк Паддінгтон оприлюднив дані, що смогу від лісових пожеж в Сибіру може дійти і до Північного полюса.
A long smoke plume from #Siberia #wildfires was predicted to reach the North Pole in forecasts of aerosol optical depth & total column carbon monoxide initialized at 00z on 1 July 2020 from the #Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://t.co/rZyxBH5Ae7 #ArcticFires pic.twitter.com/5Q3upD31Cl
— Mark Parrington (@m_parrington) July 2, 2020
Читайте: Пожежі в Сибіру: дим скоро досягне Північного полюса
Російське відділення Greenpeace акцентує увагу на тому, що пожежі 2019 року нічому так і не навчили владу.
– З пожежної катастрофи 2019 року влада не зробили жодних уроків, і це лихо в лісах Сибіру і Далекого Сходу з великою ймовірністю знову повториться. Лісові масиви будуть охоплені вогнем, а в міста і селища в сотнях і тисячах кілометрів від пожеж знову прийде їдкий дим.
Крім цього Greenpeace стверджує, що ситуація в Сибіру свідчить про кліматичну надзвичайну ситуацію.
– Цього літа Сибір надзвичайно страждає від різних наслідків зміни клімату: спеки, розливів нафти, викликаних відлигою вічної мерзлоти і бурхливими лісовими пожежами.
Це очевидне свідчення кліматичної надзвичайної ситуації!
This summer Siberia is extremely suffering from various consequences of climate change: heat waves, oil spills caused by permafrost thawing and raging forest fires. It is a clear evidence of a climate emergency! #Siberia #forestfire #ClimateEmergency pic.twitter.com/qK0GiIi3uD
— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) July 3, 2020
Ба більше, ще в травні вчені Сибірського відділення РАН попереджали, що лісові пожежі можуть сприяти поширенню коронавірусу.
Пожежі в Арктиці
Вчені попереджають, що сплячі “зомбі-пожежі”, розкидані по всьому арктичному регіоні – залишки рекордних пожеж минулого року – можуть ожити після надзвичайно теплою і сухої весни.
Джерело: Красноярський край, Greenpeace.