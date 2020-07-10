В ВОЗ объяснили, как Covid-19 влияет на курильщиков

1,3 млрд курильщиков в мире более уязвимы к развитию тяжелой формы осложнений от коронавируса.
Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
— ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака. Ее цель — помочь людям бросить курить во время пандемии коронавируса, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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Цель такой инициативы — помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения.
Курение ежегодно убивает 8 млн человек.
ВОЗ против жесткого карантина
Всемирная организация здравоохранения против восстановления жесткого карантина в мире.
В нынешней ситуации человечеству не под силу уничтожить коронавирус, поэтому с ним нужно уживаться.
10 июля коронавирус подтвердили в более 12 млн человек. 133 тыс. человек умерли из-за осложнений Covid-19.
Источник: ВОЗ