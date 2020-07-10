У ВООЗ пояснили, як Covid-19 впливає на курців

1,3 млрд курців у світі більш уразливі до розвитку важкої форми ускладнень від коронавірусу.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– ВООЗ запускає ініціативу щодо забезпечення доступу до відмови від тютюну. Її мета – допомогти людям кинути палити під час пандемії коронавірусу, – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

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Мета такої ініціативи – допомогти людям отримати вільний доступ до ресурсів, необхідних для відмови від куріння.

Куріння щороку вбиває 8 млн людей.

ВООЗ проти жорсткого карантину

Всесвітня організація охорони здоров’я проти відновлення жорсткого карантину у світі.

У нинішній ситуації людству не під силу знищити коронавірус, тому з ним потрібно уживатись.

10 липня коронавірус підтвердили у більше 12 млн людей. 133 тис. осіб померли через ускладнення Covid-19.

Джерело: ВООЗ