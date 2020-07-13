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Дуда победил на выборах президента Польши

Обновленный экзит-пол на президентских выборах в Польше свидетельствует, что 51% избирателей поддержали действующего президента Анджея Дуду.

Поэтому у него есть все шансы быть переизбранным на второй срок. Зато его оппонент мэр Варшавы Рафал Тшасковський набрал не более 49% голосов избирателей.

Данные экзит-пола были представлены в два часа ночи и учитывают 90% результатов обработанных бюллетеней и результаты опроса на входе на избирательные участки.

Погрешность последнего исследования составляет 1%.

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Свои поздравления действующему главе страны уже выразил президент Украины Владимир Зеленский.

— Искренне поздравляю господин Анджей с победой на выборах! Желаю Польши под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее, — отметил Зеленский.

Как завершился первый тур

По результатам первого тура выборов президента в Польше, за Дуду отдали свои голоса 43,5% избирателей, тогда как за его конкурента Тшасковського проголосовали 30,46% избирателей.

Источник: Gazeta Wyborcza

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