Обновленный экзит-пол на президентских выборах в Польше свидетельствует, что 51% избирателей поддержали действующего президента Анджея Дуду.

Поэтому у него есть все шансы быть переизбранным на второй срок. Зато его оппонент мэр Варшавы Рафал Тшасковський набрал не более 49% голосов избирателей.

Данные экзит-пола были представлены в два часа ночи и учитывают 90% результатов обработанных бюллетеней и результаты опроса на входе на избирательные участки.

Погрешность последнего исследования составляет 1%.

Читайте: Выборы президента в Польше: на избирательном участке умер человек

Свои поздравления действующему главе страны уже выразил президент Украины Владимир Зеленский.

— Искренне поздравляю господин Анджей с победой на выборах! Желаю Польши под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее, — отметил Зеленский.

Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020

Как завершился первый тур

По результатам первого тура выборов президента в Польше, за Дуду отдали свои голоса 43,5% избирателей, тогда как за его конкурента Тшасковського проголосовали 30,46% избирателей.