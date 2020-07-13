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Факты / Мир

Выборы президента Польши: нетрезвый украинец угрожал взорвать участок

Во время выборов президента в Польше нетрезвый украинец угрожал взорвать избирательный участок.

Инцидент произошел 12 июля в гмине Слупия Конецкая Свентокшиского воеводства.

46-летний мужчина позвонил в службу спасения и требовал, чтобы к нему приехал участковый. Если к нему не отправят человека, он заминирует местный избирательный участок.

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Полиция приехала по месту жительства украинца и задержала его. В крови мужчины обнаружили алкоголь. В доме никаких взрывных устройств не было. Гражданину Украины грозит до восьми лет тюрьмы.

Выборы президента в Польше

В президентской гонке в Польше победил действующий глава страны Анджей Дуда.

Его поддержал 51% избирателей.

Несмотря на коронавирус, выборы все же провели. Явка на избирательные участки была рекордной — 47,89%.

Источник: Wiadomosci

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