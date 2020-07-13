Вибори президента Польщі: нетверезий українець погрожував підірвати дільницю

Під час виборів президента в Польщі нетверезий українець погрожував підірвати виборчу дільницю.
Інцидент стався 12 липня в гміні Слупія Конецька Свентокшиського воєводства.
46-річний чоловік зателефонував до служби порятунку і вимагав, щоб до нього приїхав дільничний. Якщо до нього не відправлять людину, він замінує місцеву виборчу дільницю.
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Поліція приїхала за місцем проживання українця і затримала його. У крові чоловіка виявили алкоголь. У будинку жодних вибухових пристроїв не було. Громадянину України загрожує до восьми років в’язниці.
Вибори президента в Польщі
У президентських перегонах у Польщі переміг чинний глава країни Анджей Дуда.
Його підтримав 51% виборців.
Попри коронавірус, вибори все ж провели. Явка на виборчі дільниці була рекордною – 47,89%.
Джерело: Wiadomosci