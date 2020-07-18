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Факты / Мир / Россия

Протесты в Хабаровске: почему десятки тысяч людей вышли на митинг

В российском городе Хабаровск проходят массовые протесты из-за задержания губернатора Сергея Фургала.

В субботу, 18 июля, по предварительным оценкам, на митинг вышли около 50 тыс. человек.

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Митинг начался около 11.00 по киевскому времени. Как пишут местные СМИ, полиция в проведение мероприятия не вмешивалась. Сообщений о задержанных нет.

Протестующие выкрикивали лозунги Свободу, Честный суд. Одиночные участники шествия выкрикивали лозунги против системы и Путина.

Почему жители Хабаровска вышли на митинг

Не типичные для РФ массовые акции протеста начались в городе Хабаровск после ареста губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей.

Главу Хабаровского края Сергея Фургала там называют народным губернатором. В 2018 году он победил на выборах кандидата от правящей партии Единая Россия, собрав 70% голосов избирателей, а 9 июля его задержали по обвинению в преступлениях 15-летней давности и отвезли на суд в Москву.

Фото: Dreamstime

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