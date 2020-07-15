В Минске и других белорусских городах на стихийных акциях в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК не зарегистрировала кандидатами, бойцы ОМОНа задержали более 220 человек.

Правоохранители используют физическую силу, бьют людей дубинками, ногами и кулаками. Только в Минске они задержали 188 человек, в том числе журналистов и несовершеннолетних.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова призывает граждан не нарушать законодательство и не поддаваться на провокации.

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Причина протестов

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам в президенты экс-банкиру Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкалу.

Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Несмотря на пандемию коронавируса, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

Источник: правозащитный центр Весна