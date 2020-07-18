Протести у Хабаровську: чому десятки тисяч людей вийшли на мітинг

У російському місті Хабаровськ проходять масові протести через затримання губернатора Сергія Фургала.

У суботу, 18 липня, за попередніми оцінками, на мітинг вийшли близько 50 тис. людей.

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Мітинг розпочався близько 11.00 за київським часом. Як пишуть місцеві ЗМІ, поліція у проведення заходу не втручалася. Повідомлень про затриманих немає.

Протестувальники вигукували гасла Свободу, Чесний суд. Поодинокі учасники ходи викрикували гасла проти системи та Путіна.

Чому жителі Хабаровська вийшли на мітинг

Не типові для РФ масові акції протесту почалися у місті Хабаровськ після арешту губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств підприємців.

Голову Хабаровського краю Сергія Фургала там називають народним губернатором. У 2018 році він переміг на виборах кандидата від керівної партії Єдина Росія, зібравши 70% голосів виборців, а 9 липня його затримали за звинуваченням у злочинах 15-річної давнини і відвезли на суд до Москви.