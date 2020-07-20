Авиакатастрофа МАУ в Иране: черные ящики передали во Францию

Черные ящики с украинского самолета МАУ, сбитого в января 2020 года иранскими военными в Тегеране, уже доставлены в Париж.

Утром они будут в Бюро по расследованию и анализа безопасности гражданской авиации.

Об этом сообщил глава МИД Канады Жан-Филипп Шампань.

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— Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать, — заявил министр.

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране

8 января 2020 года самолет украинской авиакомпании МАУ сбили в Тегеране (Иран) сразу после вылета. Лайнер выполнял рейс Тегеран-Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины, в том числе 9 — членов экипажа.

Через несколько дней Иран признал, что украинский самолет сбили военные, ошибочно приняв его за враждебную цель.

Ответственность за трагедию на себя взял Корпус стражей Исламской революции.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черные ящики сильно повреждены и требуют восстановления.

В марте Иран согласился передать самописцы Украине, однако затем процесс был остановлен.

Позже появилась информация, что черные ящики отправят во Францию.