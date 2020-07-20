Авіакатастрофа МАУ в Ірані: чорні ящики передали до Франції

Чорні ящики з українського літака МАУ, збитого у січні 2020 року іранськими військовими у Тегерані, вже доставлені в Париж.

Вранці вони будуть в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Про це повідомив глава МЗС Канади Жан-Філіп Шампань.

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– Ми отримали підтвердження, що чорні ящики рейсу № PS752 прибули в Париж, де їх, як очікується, доставлять у Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації завтра вранці на аналіз. Чиновники з Ради з транспортної безпеки Канади також будуть присутні, – заявив міністр.

Авіакатастрофа МАУ в Тегерані

8 січня 2020 року літак української авіакомпанії МАУ збили у Тегерані (Іран) одразу після вильоту. Лайнер виконував рейс Тегеран-Київ. В результаті авіакатастрофи загинули 176 осіб. Серед загиблих – 11 громадян України, зокрема 9 – членів екіпажу.

За кілька днів Іран визнав, що український літак збили військові, які помилково прийняли його за ворожу ціль.

Відповідальність за трагедію на себе взяв Корпус вартових Ісламської революції.

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні ящики сильно пошкоджені та потребують відновлення.

У березні Іран погодився передати самописці Україні, проте потім процес був зупинений.

Потім з’явилася інформація, що чорні ящики відправлять до Франції.