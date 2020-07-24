Популярный американский рэпер Канье Уэст уверен, что семья жены Ким Кардашьян хочет насильно отправить его на лечение и за это угрожает рассказать всю правду о жизни самой Ким.

Исполнитель долгое время страдает биполярным расстройством и отказывается от лечения. По информации СМИ, на днях у него был очередной срыв.

Канье Уэст заявил, что если его принудительно отправят на лечение, он всему миру покажет настоящую жизнь Ким Кардашьян.

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По словам артиста, он будет вести прямую трансляцию в соцсетях.

Однако окружение Уэста рассказывает, что артист сам себя убедил в том, что Ким и Крис хотят от него избавиться.

— Он предупредил Ким, что знает все секреты ее семьи и опубликует их в случае какого-либо давления, — говорят друзья Уэста.

Близкое окружение семьи уверено, что Ким заботится о своем супруге и хочет для него только лучшего. Кардашьян сейчас пытается ему помочь и детям.

Недавно Ким Кардашьян Уэст впервые высказалась о биполярном расстройстве рэпера Канье Уэста, описав своего мужа как “блестящего, но сложного человека”.

Она написала, что “те, кто близко общается с Канье, знают его сердце и понимают, что его слова иногда не согласуются с его намерениями”.