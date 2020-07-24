Популярний американський репер Каньє Вест впевнений, що сім’я дружини Кім Кардашян хоче насильно відправити його на лікування і за це загрожує розповісти всю правду про життя самої Кім.

Виконавець тривалий час страждає біполярним розладом і відмовляється від лікування. За інформацією ЗМІ, днями у нього був черговий зрив.

Каньє Вест заявив, що якщо його примусово відправлять на лікування, він всьому світу покаже справжнє життя Кім Кардашян.

За словами артиста, він вестиме пряму трансляцію в соцмережах.

Однак оточення Веста розповідає, що артист сам себе переконав у тому, що Кім і Кріс хочуть від нього позбавитися.

– Він попередив Кім, що знає всі секрети її сім’ї і опублікує їх в разі будь-якого тиску, – кажуть друзі Веста.

Близьке оточення сім’ї впевнене, що Кім піклується про свого чоловіка і хоче для нього тільки кращого. Кардашян зараз намагається йому допомогти і дітям.

Нещодавно Кім Кардашян Вест вперше висловилася про біполярний розлад репера Каньє Веста, описавши свого чоловіка як “блискучу, але складну людину”.

Вона написала, що “ті, хто близько спілкується з Каньє, знають його серце і розуміють, що його слова іноді не узгоджуються з його намірами”.