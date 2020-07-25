В аэропортах Германии будут бесплатно тестировать на Covid-19

В аэропортах Германии всем людям, которые прилетают из стран с опасной эпидемиологической ситуацией, будут делать тесты на коронавирус. Они будут бесплатные.

Когда именно система начнет работать пока неизвестно — нужно, чтобы заработали лабораторные центры в аэропортах.

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— Мы все еще находимся в середине пандемии. Рост объема путешествий увеличивает риск того, что больше инфицированных будут возвращаться в Германию, — заявил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

Немцы после возвращения из отпусков, должны будут заполнять специальные карточки с личной информацией для контроля.

Условия открытия границ ЕС для Украины

ЕС полностью откроет границы для Украины, если в стране будут фиксировать не более 460-480 больных коронавирусом в сутки.

Сейчас динамика заболеваемости Covid-19 превышает установленные Европой нормы.

За последние сутки тестирование подтвердило коронавирус в 1 106 украинцев. По состоянию на 25 июля общее количество больных в Украине достигла 63 929.