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Факты / Мир

Протесты в США: в Портленде фейерверки и коктейли Молотова, полиция отправляет усиление

Из-за протестов в Портленде (США), которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, американская полиция направила в город дополнительно минимум 100 своих офицеров.

Такое решение объясняют тем, что протесты усилились. Поэтому новые полицейские будут охранять федеральное здание суда.

Между тем протестующие начали бросать мусор в огонь на огражденную территорию суда.

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Также полиция Портленда показала коктейли Молотова, которые нашли недалеко от эпицентра протестов. Кроме того, известно, что протестующие используют фейерверки в качестве световых гранат, перебрасывая их через забор, установленный для защиты федерального суда.

Из-за напряженной ситуации в Портленде в министерстве внутренней безопасности США рассматривают возможность отправить в город 50 дополнительных сотрудников таможенных и пограничных служб.

Почему начались протесты в США

Протесты в США начались в мае этого года. Именно тогда в городе Миннеаполис при задержании полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд.

В частности, полицейский поставил колено Флойду на шею и прижимал к земле, несмотря на просьбу задержанного отпустить его, так как ему нечем было дышать.

Из-за недостатка кислорода Флойд потерял сознание, его госпитализировали. Однако в больнице мужчина скончался.

Именно его смерть стала причиной протестов, которые разворачивались в десятках штатов под лозунгом Black Lives Matter.

Источник: Reuters

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