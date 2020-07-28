Протести у США: в Портленді феєрверки і коктейлі Молотова, поліція відправляє посилення

Через протести у Портленді (США), які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, американська поліція направила у місто додатково щонайменше 100 своїх офіцерів.

Таке рішення пояснюють тим, що протести посилились. Тому нові поліцейські охоронятимуть федеральну будівлю суду.

Тим часом протестувальники почали кидати сміття у вогонь на огородженій території суду.

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Також поліція Портленда показала коктейлі Молотова, які знайшли недалеко від епіцентру протестів. Крім того, відомо, що протестувальники використовують феєрверки як світлові гранати, перекидаючи їх через паркан, встановлений для захисту федерального суду.

Ammunition and destructive devices recovered at Lownsdale Square Park (Photo) https://t.co/k4ZmvTzlh6 pic.twitter.com/xHaLZM8uWi — Portland Police (@PortlandPolice) July 27, 2020

Через напружену ситуацію в Портленді у міністерстві внутрішньої безпеки США розглядають можливість відправити в місто 50 додаткових співробітників митних і прикордонних служб.

Чому почались протести в США

Протести в США почалися у травні цього року. Саме тоді у місті Міннеаполіс під час затримання поліцейськими помер афроамериканець Джордж Флойд.

Зокрема, поліцейський поставив коліно Флойду на шию та притискав до землі, попри прохання затриманого відпустити його, оскільки йому не було чим дихати.

Через нестачу кисню Флойд втратив свідомість, його госпіталізували. Однак у лікарні чоловік помер.

Саме його смерть стала причиною протестів, які розгорталися у десятках штатів під гаслом Black Lives Matter.