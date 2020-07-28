Печаль и возмущение: Епифаний об изменении статуса собора Святой Софии в Турции

Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний с прискорбием воспринял весть об изменении статуса собора Святой Софии.

— Святая София Константинопольская должна оставаться музеем, потому эта достопримечательность имеет выдающуюся ценность, в частности для укринцев. Из летописей мы знаем, что когда князь Владимир посылал делегацию, изучая, какую принять веру, то наши послы, войдя в собор Софии не знали, где они находятся: на небе или на земле. Именно это стало одной из причин избрания православия основной религией, — отметил владыка.

Украинская церковь солидарно с миром выразила определенное возмущение, потому что святыня должна находиться в нейтральном состоянии музея.

— Мы даже не просим, чтобы там совершались Богослужения, однако, несмотря на призывы, турецкие власти уже провели в соборе первую молитву, чем сделало его мечетью, — отметил Епифаний.

Святая София стала мечетью

10 июля высший суд Турции изменил с татус Святой Софии из музея на мечеть. Отменил решение правительства Турции от 1934 года.

Судьи в решении объяснили, что Айя-Софию сделал религиозным центром в 1453 году султан Мехмед Фатих и светская власть в 1934 году не имела права изменять этот статус.

Комплекс Святой Софии построили во времена Византийской империи. Она стала центром христианства в империи. После завоевания Византии турками, храм превратили в мечеть.

24 липня в здании собора Святая София в Стамбуле, впервые за 86 лет прошла пятничная молитва, после возвращения ему статуса мечети.