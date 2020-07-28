Сум та обурення: Епіфаній про зміну статусу собору Святої Софії у Туреччині

Митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній із великим сумом сприйняв звістку про зміну статусу собору Святої Софії.

– Свята Софія Константинопольська повинна залишатися музеєм, бо ця пам’ятка має визначну цінність, зокрема для українців. З літописів ми знаємо, що коли князь Володимир надсилав делегацію, вивчаючи, яку прийняти віру, то наші посли, увійшовши в собор Софії не знали, де вони знаходяться: на небі чи на землі. Саме це стало однією з причин обрання православ’я основною релігією, – зазначив владика.

Українська церква солідарно зі світом висловила певне обурення, бо святиня повинна перебувати в нейтральному стані музею.

– Ми навіть не просимо, щоб там звершувалися Богослужіння, однак попри заклики турецька влада уже провела у соборі першу молитву, чим зробила його мечеттю, – наголосив Епіфаній.

Свята Софія стала мечеттю

10 липня вищий суд Туреччини змінив статус Святої Софії з музею на мечеть. Скасував рішення уряду Туреччини від 1934 року.

Судді у рішенні пояснили, що Айя-Софію зробив релігійним центром у 1453 році султан Мехмед Фатіх і світська влада у 1934 році не мала права змінювати її статус.

Комплекс Святої Софії звели за часів Візантійської імперії. Вона стала центром християнства в імперії. Після завоювання Візантії турками, храм перетворили на мечеть.

24 липня у будівлі собору Свята Софія у Стамбулі, вперше за 86 років пройшла п’ятнична молитва, після повернення йому статусу мечеті.