В Святой Софии первый намаз после 86-летнего перерыва — трансляция

В здании собора Святая София в Стамбуле, впервые за 86 лет йдет пятничная молитва, после возвращении ему статуса мечети.

Для того, чтобы предотвратить толкучку, во дворе храма подготовили специальные молитвенные зоны.

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Внутрь пускают через 11 контрольно-пропускных пунктов. К собору пускают только в масках и с собственным молитвенным ковриком.

У собора дежурит более 100 карет скорой помощи и санитарный вертолет.

На первую молитву собралось несколько десятков тысяч мусульман. На нее прибыл президент Реджеп Эрдоган.

Власти Стамбула пришлось существенно ограничить проход к собору.

Святая София стала мечетью

10 июля высший суд Турции изменил с татус Святой Софии из музея на мечеть. Отменил решение правительства Турции от 1934 года.

Судьи в решении объяснили, что Айя-Софию сделал религиозным центром в 1453 году султан Мехмед Фатих и светская власть в 1934 году не имела права изменять етот статус.

Комплекс Святой Софии построили во времена Византийской империи. Она стала центром христианства в империи. После завоевания Византии турками, храм превратили в мечеть.

Источник: Anadolu