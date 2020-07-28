ЕС оставит закрытыми границы и уменьшит количество открытых стран — Bloomberg

Европейский Союз будет держать закрытыми внешние границы еще две недели.

Сегодня в белый список ЕС входит 13 стран, пишет Bloomberg.

По словам одного из официальных лиц из Еврокомисии, пять стран из него могут исключить из вспышек коронавируса. Известно сейчас об Алжире и Марокко, чью судьбу будут решать на встрече в 28 июля.

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ЕС во второй раз за две недели будет просматривать список безопасных стран, утвержден 1 июля.

При первом просмотре 17 июля, Евросоюз сократил список на два государства. Исключил Сербию и Черногорию из-за роста числа новых случаев коронавируса.

Сегодня в список зеленых стран входит:

Канада;

Япония;

Южная Корея;

Алжир;

Австралия;

Грузия;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай.

Болгария упрощает въезд для украинцев

Правительство Болгарии упростило правила въезда для граждан Украины. Для пропуска достаточно предъявить отрицательный тест на коронавирус, который был проведен за 72 часа до прибытия.

Украинцы смогут пересекать границу по новым правилам с 30 июля.

В ЕС из Украиной могут поехать студенты, моряки, медработники и дипломаты в командировку. Также через границу пропускают людей, которые имеют официальное приглашение на работу.