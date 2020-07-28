Правительство Болгарии упростило правила въезда для граждан Украины. Для пропуска достаточно предъявить отрицательный тест на коронавирус, который проведен за 72 часа до прибытия.

Такие же правила ввели для жителей Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.

Украинцы смогут пересекать границу Болгарии за новыми правилами с 30 июля.

Читайте: Без обсервации и теста на Covid-19: Болгария открыла границы для Украины

Тест не нужен для граждан государств-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны и еще 12 стран.

В Болгарию запускают авиарейсы

Болгарская авиакомпания Voyage Air каждую субботу будет летать из города Варна в Киев и Львов.

Первый рейс Киев-Варна отправился 25 июля. Из столицы Украины самолет вылетает в 16.20, а продолжительность полета составляет около полутора часа.

Из Львова в Варну самолеты отправляются по понедельникам в 14.20.

Источник: Минздрав Болгарии