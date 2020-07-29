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Факты / Мир

Принцесса Анна учит Елизавету II пользоваться Zoom — смешные кадры

Большинству из нас приходилось помогать пожилым людям ориентироваться в современных технологиях, чтобы поддерживать связь во время карантина — и британская принцесса Анна не является исключением.

Когда 94-летняя королева Елизавета II совершила свой первый публичный видеозвонок в прошлом месяце, именно принцесса Анна помогла своей матери разобраться в приложении Zoom.

Забавный ролик опубликовал в Twitter редактор ITV News Royal Крис Шип.

На кадрах принцесса Анна спрашивает Ее Величество: “Вы видите всех? На вашем экране должно быть шесть человек”.

Когда королева отвечает: “Да, я все равно вижу четверых”, Анна быстро замечает: “Вообще-то, я вам не нужна. Вы знаете, как я выгляжу!”.

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Кадры с Елизаветой ІІ в детстве

В апреле королевская семья Великобритании опубликовала эксклюзивные видеокадры, на которых снято, как королева Елизавета ІІ выглядела в детстве.

Общественность впервые увидела, как маленькую Елизавету ІІ везут в коляске, как она учится ездить на велосипеде и танцует на борту яхты.

Фото: Dreamstime

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