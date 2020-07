Принцесса Анна учит Елизавету II пользоваться Zoom — смешные кадры

Большинству из нас приходилось помогать пожилым людям ориентироваться в современных технологиях, чтобы поддерживать связь во время карантина — и британская принцесса Анна не является исключением.

Когда 94-летняя королева Елизавета II совершила свой первый публичный видеозвонок в прошлом месяце, именно принцесса Анна помогла своей матери разобраться в приложении Zoom.

Забавный ролик опубликовал в Twitter редактор ITV News Royal Крис Шип.

На кадрах принцесса Анна спрашивает Ее Величество: “Вы видите всех? На вашем экране должно быть шесть человек”.

Когда королева отвечает: “Да, я все равно вижу четверых”, Анна быстро замечает: “Вообще-то, я вам не нужна. Вы знаете, как я выгляжу!”.

NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls ????

Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.

But her elderly mother is, err, the Queen.

???? A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm ???? pic.twitter.com/duHzozH2x5

— Chris Ship (@chrisshipitv) July 28, 2020