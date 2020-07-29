Принцесса Анна учит Елизавету II пользоваться Zoom — смешные кадры

Большинству из нас приходилось помогать пожилым людям ориентироваться в современных технологиях, чтобы поддерживать связь во время карантина — и британская принцесса Анна не является исключением.
Когда 94-летняя королева Елизавета II совершила свой первый публичный видеозвонок в прошлом месяце, именно принцесса Анна помогла своей матери разобраться в приложении Zoom.
Забавный ролик опубликовал в Twitter редактор ITV News Royal Крис Шип.
На кадрах принцесса Анна спрашивает Ее Величество: “Вы видите всех? На вашем экране должно быть шесть человек”.
Когда королева отвечает: “Да, я все равно вижу четверых”, Анна быстро замечает: “Вообще-то, я вам не нужна. Вы знаете, как я выгляжу!”.
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NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls ????
Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.
But her elderly mother is, err, the Queen.
???? A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm ???? pic.twitter.com/duHzozH2x5
— Chris Ship (@chrisshipitv) July 28, 2020
Кадры с Елизаветой ІІ в детстве
В апреле королевская семья Великобритании опубликовала эксклюзивные видеокадры, на которых снято, как королева Елизавета ІІ выглядела в детстве.
Общественность впервые увидела, как маленькую Елизавету ІІ везут в коляске, как она учится ездить на велосипеде и танцует на борту яхты.