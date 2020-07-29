Выборы в США: Байден обвинил Трампа в разжигании расизма

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах, готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом.

Он пообещал расширить возможности для бизнеса темнокожих, латиноамериканцев и индейцев.

Также Байден обвинил Трампа в разжигании расизма и неспособности защитить людей от коронавируса.

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Согласно национальным опросам, Байден значительно опережает Трампа.

— Эти выборы — это не просто голосование против Дональда Трампа. Речь идет о том, чтобы подняться к этому моменту кризиса, понять борьбу людей и построить будущее, достойное их мужества и их стремления преодолеть, — сказал Байден.

Вероятность победы Байдена составляет 91%. Согласно модели издания The Economist, Джо Байден может победить в 25 штатах, а Дональд Трамп — в 20.

Победителя на выборах будут определять не большинством голосов, а их распределением в коллегии выборщиков. Поэтому количество голосов за кандидатов зависит от результатов голосования в конкретных штатах.