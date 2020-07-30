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Трамп предлагает перенести президентские выборы в США

Президент США Дональд Трамп призвал отложить проведение выборов президента в стране из-за карантина.

На результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте, написал он в Twitter.

— Если будет введение общее голосование по почте, то в 2020 году состоятся наиболее неточные и фальсифицированные выборы в истории. Для США это будет огромным стыдом. Отсрочим выборы, пока люди не смогут проголосовать безопасно? — заявил Трамп.

Читайте: Будут голосовать не за Байдена, а против Трампа — чего ожидать от выборов в США

Выборы в США

Вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена составляет 91%, согласно модели Президентские выборы в США от издания The Economist.

Действующего президента Дональда Трампа предпочитает 9% избирателей.

Байден может победить в 25 штатах, а Дональд Трамп — в 20. Еще в пяти штатах ситуация непредсказуема.

Источник: Дональд Трамп

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